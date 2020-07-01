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Пляжи Барселоны под камерами наблюдения

Пляжи Барселоны под камерами наблюдения

Автоматизированная система электронного слежения позволяет засекать нарушителей социальной дистанции. Данные сразу поступают полицейским.

"В тех частях пляжа, куда приходит больше всего людей, мы установили барьеры и проходные пункты. Когда сенсоры фиксируют переполненность пляжей, мы эти проходы закрываем", - рассказал менеджер проекта Барселонского городского института информационных технологий Марк Перес-Батле.

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