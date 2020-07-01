Пляжи Барселоны под камерами наблюдения

Автоматизированная система электронного слежения позволяет засекать нарушителей социальной дистанции. Данные сразу поступают полицейским.



"В тех частях пляжа, куда приходит больше всего людей, мы установили барьеры и проходные пункты. Когда сенсоры фиксируют переполненность пляжей, мы эти проходы закрываем", - рассказал менеджер проекта Барселонского городского института информационных технологий Марк Перес-Батле.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

