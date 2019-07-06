Пляжи Израиля заполонили опасные медузы

Десятки миллионов особей движутся с юга на север вдоль средиземноморского побережья. Щупальца некоторых видов этих беспозвоночных, касаясь кожи человека, вызывают серьезные ожоги и аллергию.



А клетки, которые они выделяют в воду, при попадании в глаза могут вызвать слепоту. По мнению ученых, в этом году сезон медуз на израильском побережье может продлиться до конца месяца. В прошлые годы из-за их нашествия власти даже закрывали некоторые пляжи.