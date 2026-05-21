По подозрению в фальсификации на местных выборах в Манчестере арестованы 5 человек

Недавно в Соединенном Королевстве состоялись местные выборы. Выяснилось, что как минимум в Манчестере лейбористы составили заговор для фальсификации результатов голосования. В городе зарегистрировали множество псевдонезависимых кандидатов, которые раскололи оппозицию и обеспечили победу лейбористам. По этому делу арестованы 5 человек.

Британские СМИ допускают, что эта схема могла быть масштабирована и применялась не только в Манчестере. Правительство призывают расследовать мошенничество, правда, кабинет в стране именно лейбористский, и разоблачать самих себя там вряд ли найдутся охотники, тем более что премьер Стармер уже прославился давлением на правоохранительные органы.