В России подводят итоги трехдневного голосования на выборах депутатов в Государственную думу. По результатам обработки более 80 % протоколов уверенное лидерство удерживает партия "Единая Россия", набирающая свыше 57 % голосов, тем самым обеспечивая себе конституционное большинство.

Вслед за ней в парламент проходят КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". Итоговая явка на избирательные участки превысила 56,6 %.

21 сентября в 11:00 Центральная избирательная комиссия огласит первые предварительные результаты, однако окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что нынешняя избирательная кампания проходила в фактически экстремальных условиях. В результате целенаправленных атак со стороны ВСУ на территории 10 субъектов России были повреждены 74 здания, в которых располагались территориальные и участковые комиссии. Кроме того, фиксировалось колоссальное внешнее давление на цифровую систему: специалисты отразили более 3 тыс. хакерских DDoS-атак.