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По приказу Трампа Сеул и Вашингтон досрочно сворачивают военные учения

Масштабные учения США и Южной Кореи завершатся досрочно. Союзники приняли решение экстренно свернуть маневры уже в пятницу, 21 августа. Первоначально они должны были продлиться 11 дней.

 Такое ускоренное завершение программы напрямую связано с требованием Трампа, который раскритиковал Пентагон за слишком дорогие тренировки и "враждебный сигнал" в адрес КНДР. По сообщениям СМИ, глава Белого дома добивается от своих помощников организации встречи с Ким Чен Ыном уже этой осенью.

Отмечается, что Трамп хочет возобновить начатые во время своего первого срока дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Северную Корею отказаться от ядерной программы.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Сеулвоенные ученияДональд Трамп
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