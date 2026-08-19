По приказу Трампа Сеул и Вашингтон досрочно сворачивают военные учения

Масштабные учения США и Южной Кореи завершатся досрочно. Союзники приняли решение экстренно свернуть маневры уже в пятницу, 21 августа. Первоначально они должны были продлиться 11 дней.



Такое ускоренное завершение программы напрямую связано с требованием Трампа, который раскритиковал Пентагон за слишком дорогие тренировки и "враждебный сигнал" в адрес КНДР. По сообщениям СМИ, глава Белого дома добивается от своих помощников организации встречи с Ким Чен Ыном уже этой осенью.

Отмечается, что Трамп хочет возобновить начатые во время своего первого срока дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Северную Корею отказаться от ядерной программы.