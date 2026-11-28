В Афганистане при взрыве в школе, по уточненным данным, погибли 7 человек, почти 100 пострадали. Ранее многие СМИ сообщали о 25 жертвах. Инцидент произошел утром в провинции Кунар. Взрыв повредил здание школы и расположенные поблизости жилые дома.

По предварительной информации, причиной происшествия стало взрывчатое вещество, которое находилось в доме неподалеку от учебного заведения. Его хранили для использования при проведении горных работ. Власти начали расследование. Окончательные причины происшествия пока не установлены.