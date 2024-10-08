По всему миру проходят массовые протесты в защиту палестинцев и ливанцев

В годовщину атаки ХАМАС на Израиль в разных городах мира проходят митинги. В поддержку Израиля выступили активисты в Берлине, Париже, Нью-Йорке. Против Израиля, в защиту палестинцев и ливанцев, проводит акции весь третий мир.