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По всему миру проходят массовые протесты в защиту палестинцев и ливанцев

Конфликт на Ближнем Востоке вызывает массовые протесты

В годовщину атаки ХАМАС на Израиль в разных городах мира проходят митинги. В поддержку Израиля выступили активисты в Берлине, Париже, Нью-Йорке. Против Израиля, в защиту палестинцев и ливанцев, проводит акции весь третий мир.

Многотысячные акции прокатились по улицам большинства латиноамериканских столиц - от Буэнос-Айреса до Мехико. Протестовала Азия от ближневосточных столиц до Юго-Восточной Азии. Охвачены бунтами кампусы большинства вузов в США в связи с годовщиной начала операции Израиля против группировки ХАМАС.

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