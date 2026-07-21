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По всей Польше раздались сирены воздушной тревоги

По всей Польше раздались сирены воздушной тревоги

По всей Польше зазвучали сирены воздушной тревоги. Власти страны экстренно включили системы оповещения, объявив это частью масштабных военных учений.

По данным СМИ, масштабное мероприятие охватит всю территорию страны и продлится с 07:00 до 19:00. Официальная Варшава заранее распространила соответствующее предупреждение.

И хотя граждан призывают не паниковать, сам факт 12-часового гула сирен лишь подливает масла в огонь общего нагнетания военной истерии в польском обществе.

Фото: magnific.com

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Польшавоенные учения
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