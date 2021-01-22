По Британии прошелся шторм "Кристоф"

Дожди, сильный ветер и затопленные улицы. В Великобритании продолжаютбороться с последствиями шторма "Кристоф". Под удар стихии попали Англия и Уэльс: тампришлось эвакуировать жителей более двух тысяч домов. В прибрежных районахнаблюдались штормовые волны, а многие реки достигли опасно высокого уровня.