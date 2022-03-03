По данным ООН, в результате эвакуации Украину покинул миллион человек

В Украине массовая эвакуация населения. Уезжают украинцы от обстрелов своих же доблестных защитников Незалежной. По данным ООН, страну уже покинул миллион человек. Процесс происходит не с тем настроением, которое хотелось бы передать западным СМИ. Уже сообщалось о расистских проявлениях, в частности, об избиении африканцев и цыган. Жители Молдовы и вовсе призывают непрошенных гостей вести себя поскромнее.