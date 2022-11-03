По данным соцопроса, более половины американцев негативно оценивают работу Джо Байдена

Падающий рейтинг хозяина Белого дома отразился в результатах нового соцопроса, которые публикует "Уолл Стрит Джорнал". Более половины респондентов - 54 % - считают, что политика администрации Джо Байдена оказала угнетающее влияние на экономику страны. Обратного мнения придерживаются лишь 27 % опрошенных американцев. Также 55 % участников исследования не поддерживают работу главы Белого дома. Что касается экс-президента Дональда Трампа, его деятельность на посту президента 49 % опрошенных оценивают как удовлетворительную.