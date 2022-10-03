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По данным ВОЗ, вспышка холеры зарегистрирована в 26 странах - уровень смертности утроился

В Гаити вспышка смертельной холеры. Погибли 8 человек. Еще у 20 подозревают заражение. Как сообщают власти, летальных исходов может быть гораздо больше, так как у инфицированных не было доступа к медучреждениям. По данным ВОЗ, вспышки холеры зарегистрированы в 26 странах. Уровень смертности в этом году почти утроился.

Фото: pixabay.com

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