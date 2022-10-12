По делу о теракте на Крымском мосту задержали 8 человек

ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка, сообщаетSputnik Беларусь.



ФСБ также опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту. Приведены фотографии причастныхк организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.





Фото: Соцсети, фото очевидцев