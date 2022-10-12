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По делу о теракте на Крымском мосту задержали 8 человек

По делу о теракте на Крымском мосту задержали 8 человек

ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка, сообщаетSputnik Беларусь.

ФСБ также опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту. Приведены фотографии причастныхк организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.


Фото: Соцсети, фото очевидцев

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