ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

По факту стрельбы в Алматы возбуждено уголовное дело

Местный житель открыл огонь по судебным приставам, когда те пришли выселять нарушителя из квартиры по решению суда. В числе пятерых погибших и двое полицейских при исполнении. Подозреваемого 67-го года рождения удалось обезвредить. Операция по его задержанию производилась с участием бойцов спецназа без применения оружия, поскольку в доме, рядом с которым произошел инцидент, находились женщины и дети. Подозреваемому в убийстве пяти человек грозит до 20 лет лишения свободы. В полиции не исключают, что обвиняемого могут приговорить даже к пожизненному заключению.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все