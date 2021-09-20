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По факту стрельбы в Алматы возбуждено уголовное дело
Местный житель открыл огонь по судебным приставам, когда те пришли выселять нарушителя из квартиры по решению суда. В числе пятерых погибших и двое полицейских при исполнении. Подозреваемого 67-го года рождения удалось обезвредить. Операция по его задержанию производилась с участием бойцов спецназа без применения оружия, поскольку в доме, рядом с которым произошел инцидент, находились женщины и дети. Подозреваемому в убийстве пяти человек грозит до 20 лет лишения свободы. В полиции не исключают, что обвиняемого могут приговорить даже к пожизненному заключению.
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