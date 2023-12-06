3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
По факту убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело
По факту убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, произошедшего в Одинцовском городском округе Подмосковья, следователи возбудили уголовное дело. Такую информацию сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, пишет БЕЛТА.
6 декабря представитель российских экстренных служб рассказал, что тело предположительно Ильи Кивы было обнаружено в населенном пункте Супонево. По словам источника, на месте ЧП находится следственно-оперативная группа. Как отметила Врадий, по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По предварительной информации, в вечернее время в парковой зоне одного из коттеджных поселков неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в Киву. От полученных ранений тот погиб на месте происшествия.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов