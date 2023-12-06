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По факту убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело

По факту убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело

По факту убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, произошедшего в Одинцовском городском округе Подмосковья, следователи возбудили уголовное дело. Такую информацию сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, пишет БЕЛТА.

6 декабря представитель российских экстренных служб рассказал, что тело предположительно Ильи Кивы было обнаружено в населенном пункте Супонево. По словам источника, на месте ЧП находится следственно-оперативная группа. Как отметила Врадий, по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По предварительной информации, в вечернее время в парковой зоне одного из коттеджных поселков неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в Киву. От полученных ранений тот погиб на месте происшествия.

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