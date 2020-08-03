Новые подробности инцидента в Украине. По факту захвата банка в центре Киева возбуждено дело по статье "Терроризм". Гражданин Узбекистана угрожал устроить взрыв, захватив в заложницы одну из сотрудниц. При этом требовал организовать его выступление в прямом эфире. Во время общения с представителями трех местных телеканалов был обезврежен бойцами спецназа. При нем нашли элементы и составляющие взрывного устройства.



Позже в МВД Украины уточнили, что злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако был болен. Еще в 10 лет ему диагностировали олигофрению, но тот скрывал заболевание.



