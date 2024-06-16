ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

В России возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Ведутся переговоры по освобождению. Заключенные требуют транспорт. Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, вооружены перочинным ножом. Также у них есть резиновая дубинка и пожарный топор.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.

Утром обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Взявшие заложников обвиняются в том числе по террористическим статьям и являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Сообщается, что между заключенными была связь. Захват заложников готовился несколько месяцев. Правоохранительные органы проверят версию о том, что действия координировались извне.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все