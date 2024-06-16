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По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
В России возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Ведутся переговоры по освобождению. Заключенные требуют транспорт. Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, вооружены перочинным ножом. Также у них есть резиновая дубинка и пожарный топор.
Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.
Утром обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Взявшие заложников обвиняются в том числе по террористическим статьям и являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
Сообщается, что между заключенными была связь. Захват заложников готовился несколько месяцев. Правоохранительные органы проверят версию о том, что действия координировались извне.
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