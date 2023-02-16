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По инструкции США он должен был воспользоваться отравленной булавкой, чтобы умереть - истории западного шпионажа
Случай с китайским метеозондом над США превратился в настоящую голливудскую эпопею с оттенком комедии. Для нас же это прекрасный повод вспомнить самые громкие воздушные истории, которые не всегда являются безобидными.
1 мая 1960 года с аэродрома в Пешаваре взлетел самолет У-2, за штурвалом которого находился Гэри Пауэрс. В его задачи входил облет советских объектов ядерной промышленности. Маршрут пролегал через Челябинск, Екатеринбург, Новгородскую область, где строился на тот момент "Арзамас-16", далее Кировская и Архангельская области, где возводили космодром "Плесецк", затем Мурманская область, где находилась военно-морская база, и приземление в Норвегии на базе НАТО.
Расчетное время полета составляло порядка 9 часов. Однако на подлете к Свердловску У-2 попал под обстрел советских зенитных ракет, одна из которых подбила самолет.
Пауэрс приземлился на парашюте в Свердловской области. По инструкции он должен был воспользоваться отравленной булавкой и покончить с собой, чтобы не выдать секретную информацию. Молодой летчик не решился на этот шаг и навсегда попал в немилость на родине.
В США инцидент с самолетом разведчиком отрицали и иронизировали над советской шпиономанией. Тогда обломки самолета выставили на площади возле Большого театра, а Пауэрса публично судили.
Это привело, конечно, к масштабному дипломатическому скандалу, на какое-то время даже заморозке отношений между США и СССР. Но там все-таки, во-первых, был пилотируемый аппарат, и пилота поймали, арестовали, осудили, а потом обменяли через несколько лет на советского разведчика, который был арестован в США.
Как Запад шпионил за Советским Союзом, и кто утер нос Эйзенхауэру. Современные провокации и шпионаж над землей - схемы, заказчики, цели, жертвы и последствия разведки. Обо всем этом и не только смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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