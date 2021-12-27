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По итогам декабря в Литве ожидается рекордная инфляция цен
Евро стал абсолютным рекордсменом по уровню инфляции. Как ожидается, по итогам декабря, годовой рост цен в Литве будет выражаться двузначными цифрами. В ноябре инфляция уже составила более 9 %. Главная причина проблем - в цене на энергоносители. Экономисты предупреждают, что такая инфляция угрожает Литве масштабной экономической катастрофой.
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