По итогам декабря в Литве ожидается рекордная инфляция цен

Евро стал абсолютным рекордсменом по уровню инфляции. Как ожидается, по итогам декабря, годовой рост цен в Литве будет выражаться двузначными цифрами. В ноябре инфляция уже составила более 9 %. Главная причина проблем - в цене на энергоносители. Экономисты предупреждают, что такая инфляция угрожает Литве масштабной экономической катастрофой.