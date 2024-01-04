По итогам мобилизации в Украине заведено 9 тыс. уголовных дел

Подведены первые итоги поголовной мобилизации в Украине. В стране завели около 9 тыс. уголовных дел за уклонение от призыва, 2,6 тыс. уклонистов предстанут перед судом, им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, отчитался министр внутренних дел киевского режима.