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По итогам мобилизации в Украине заведено 9 тыс. уголовных дел

Подведены первые итоги поголовной мобилизации в Украине. В стране завели около 9 тыс. уголовных дел за уклонение от призыва, 2,6 тыс. уклонистов предстанут перед судом, им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, отчитался министр внутренних дел киевского режима.

В конце декабря в Украине началась очередная волна мобилизации. Люди не могут выехать из страны, сотрудники военкоматов буквально ловят военнообязанных на улицах, а в Киеве с этой целью даже заработали блокпосты.

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