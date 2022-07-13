По итогу первого голосования определились наиболее вероятные преемники Бориса Джонсона

Британские консерваторы провели первое голосование по кандидатурам на пост главы партии - именно победитель в борьбе за эту должность станет 5 сентября премьер-министром страны. Как и ожидалось, во второй тур прошли два наиболее популярных кандидата. Это Риши Сунак - бывший канцлер казначейства - и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Оба они не относятся к "ястребам" и ориентированы на решение внутренних проблем Соединенного Королевства. Впрочем, в первом раунде выбыли только двое кандидатов, а шестеро продолжат борьбу.