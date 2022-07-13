3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
По итогу первого голосования определились наиболее вероятные преемники Бориса Джонсона
Британские консерваторы провели первое голосование по кандидатурам на пост главы партии - именно победитель в борьбе за эту должность станет 5 сентября премьер-министром страны. Как и ожидалось, во второй тур прошли два наиболее популярных кандидата. Это Риши Сунак - бывший канцлер казначейства - и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Оба они не относятся к "ястребам" и ориентированы на решение внутренних проблем Соединенного Королевства. Впрочем, в первом раунде выбыли только двое кандидатов, а шестеро продолжат борьбу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все