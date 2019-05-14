Скорость порывов ветра достигала 248 км/ч! Это рекорд за последние 45 лет. На трассах переворачивало автомобили, деревья вырывало с корнями, срывало крыши. Один человек погиб, более 20 госпитализированы. На дорогах страны ограничили движение - есть угроза оползня.