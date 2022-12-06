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"По любезному приглашению хранителя двух святынь" - Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию

"По любезному приглашению хранителя двух святынь" - Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой насаудовское госагентство SPA.

"По любезному приглашению хранителя двух святынь (саудовского короляСалмана бен Абдель Азиза Аль Сауда- ред.) председатель Китайской Народной Республики совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия с 7 по 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что в ходе этого визита пройдет саудовско-китайский саммит под председательством лидеров двух стран.

Фото:© AP

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