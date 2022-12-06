"По любезному приглашению хранителя двух святынь" - Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 7-9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой насаудовское госагентство SPA.



"По любезному приглашению хранителя двух святынь (саудовского короляСалмана бен Абдель Азиза Аль Сауда- ред.) председатель Китайской Народной Республики совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия с 7 по 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении агентства.

