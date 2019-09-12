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По меньшей мере 10 человек погибли в давке в Мозамбике

Трагедия произошла на стадионе во время предвыборной встречи с действующим президентом страны Филипе Ньюси. Еще около сотни получили травмы. Сообщается, что трагедия случилась в тот момент, когда глава государства завершил свою речь. Люди поспешили скорее покинуть арену, при этом несколько человек упали под ноги толпы и были затоптаны.

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