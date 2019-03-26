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По меньшей мере 19 человек погибли и 119 пострадали из-за наводнения в городе Шираз на юге Ирана

Власти оценивают общий ущерб повреждений инфраструктуры, фермерских хозяйств и личного имущества в регионе. Всего же проливные дожди, которые обрушились на страну в воскресенье ночью, стали причиной наводнений в 25-ти провинциях.

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