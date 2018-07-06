По меньшей мере 40 туристов погибли на юге Таиланда в результате крушения двух прогулочных судов. Еще более десятка человек числятся пропавшими без вести. Напомним, кораблекрушение произошло у берегов острова Пхукет. Два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень. Более 130 человек оказались в воде. Большинство пассажиров удалось спасти сразу. Поисково-спасательная операция по поиску пропавших без вести продолжается. Отметим, что на борту затонувших судов в основном находились граждане Китая. Посольство Таиланда в Москве выясняет, были ли среди погибших и пострадавших граждане Беларуси и России.