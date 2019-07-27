По меньшей мере, 8 человек погибли в результате двух землетрясений на севере Филиппин

По меньшей мере, 8 человек погибли, десятки ранены в результате двух землетрясений на севере Филиппин. Первый толчок был магнитудой 5 и 4. Три часа спустя землетрясение повторилось, но уже с большей силой. Все случилось ранним утром, когда многие люди еще спали. По словам местных жителей, подземные толчки ощущаются до сих пор. Угрозы цунами нет.