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По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Эквадоре
По меньшей мере три человека погибли в результате произошедшего в 18 марта утром в Эквадоре землетрясения магнитудой 6,7. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местнуюгазетуSemana.
Как отмечает издание, в настоящий момент ведется разбор завалов в городе Наранхаль. Также, по данным газетыEl Universo, несколько человек получили ранения. В момент землетрясения они находились в автомобиле, на который обрушилась часть стены.
Отмечается, что в нескольких городах на западе страны частично отсутствует электроснабжение.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центрсообщил, что землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в Эквадоре. Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 85 км.
Как сообщило РИА Новости,число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех, зафиксированы разрушениях в нескольких провинциях, сообщает служба управления рисками.
Фото:El Universo
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