По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Эквадоре

По меньшей мере три человека погибли в результате произошедшего в 18 марта утром в Эквадоре землетрясения магнитудой 6,7. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местнуюгазетуSemana.

Как отмечает издание, в настоящий момент ведется разбор завалов в городе Наранхаль. Также, по данным газетыEl Universo, несколько человек получили ранения. В момент землетрясения они находились в автомобиле, на который обрушилась часть стены.

Отмечается, что в нескольких городах на западе страны частично отсутствует электроснабжение.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центрсообщил, что землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в Эквадоре. Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 85 км.

Как сообщило РИА Новости,число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех, зафиксированы разрушениях в нескольких провинциях, сообщает служба управления рисками.