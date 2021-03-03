По миру продолжают распространяться новые штаммы COVID

В Италии выявлено заражение "нигерийским" коронавирусом

Эксперты отмечают, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективны против него. Уже вторую Пасху итальянцы встретят на карантине. Власти продлили локдаун в стране до 6 апреля.

Критическая ситуация в больницах Словакии

В течение нескольких недель количество COVID-пациентов только растет. Не хватает коек и аппаратов ИВЛ. Врачи вынуждены выбирать, кого из больных им спасать в первую очередь. В стране действует комендантский час.

Прилетевшим в Израиль теперь надевают электронные браслеты, отслеживающие местоположение