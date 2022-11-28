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По мнению молдавского депутата, страна на пороге социально-экономической катастрофы
Видимо, жизнь простых граждан властей европейских стране мало волнует. И это при том, что зимой на оплату газа, тепла, света, к примеру, в Молдове людям придется выделить 65 % от доходов. За год цены на газ выросли в 7 раз, на электричество - в 4, а инфляция в стране приближается к отметке в 35 %.
По мнению молдавского депутата Богдана Цырди, недальновидная политика официального Кишинева привела к реальной социально-экономической катастрофе, которая уже вылилась в массовое обнищание населения.
Сегодня стоимость газа с четырех лей взлетела до 30 лей за кубический метр. Это самое большое подорожание газа в Европе, потому что в 2020 году Игорь Додон встречался с Владимиром Путиным, имел договоренности, и газ упал в цене до 126 долларов за 1000 кубических метров. Майя Санду тогдашних лидеров оппозиции выла буквально, что это дикие цены, что это дичайшие тарифы, что молдаване не в состоянии платить такую цену. И вот она пришла к власти, и газ со 126 долларов вырос в цене до 1080 за 1 000 кубометров газа. Цена выросла буквально, чтобы не соврать сейчас, в 14 раз. Это самое высокое повышение цен на газ на всем европейском континенте, и это произошло в самой бедной стране Евросоюза.
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