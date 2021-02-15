По-настоящему зимняя погода накрыла Европу

Минус, холодный ветер и снег во многих районах Италии. Служба гражданской защиты выпустила новое погодное предупреждение о снегопадах. Рекордные холода - в нескольких регионах.

Волна морозов накрыла и Швейцарию. Столбик термометра - ниже отметки в 30 градусов ниже нуля. А по неофициальным измерениям, в некоторых местах страны температура опускалась до минус 44!