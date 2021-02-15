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По-настоящему зимняя погода накрыла Европу
Минус, холодный ветер и снег во многих районах Италии. Служба гражданской защиты выпустила новое погодное предупреждение о снегопадах. Рекордные холода - в нескольких регионах.
Волна морозов накрыла и Швейцарию. Столбик термометра - ниже отметки в 30 градусов ниже нуля. А по неофициальным измерениям, в некоторых местах страны температура опускалась до минус 44!
Вплоть до пятницы жителям Греции не рекомендовано совершать длительных поездок. Северная и центральная часть страны во власти снегопадов. Ожидается, что погода наладится только к концу недели.
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