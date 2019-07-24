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По подозрению в халатности после пожара в лагере в Хабаровском крае задержаны три человека
Хабаровский край скорбит по погибшим при пожаре в лагере детям. В регионе трехдневный траур. Трагедия, напомним, произошла накануне. Жертвами огня стали четыре ребенка, еще восемь детей и четверо взрослых пострадали.
По предварительной версии, причина ЧП - неисправные обогреватели. Палатки не отвечали требованиям безопасности - при их изготовлении использовались горючие материалы.
По подозрению в халатности задержаны три человека. Это глава одного из отделов МЧС, директор организации, которой принадлежал лагерь, и директор самого лагеря. По всей России проходят внеплановые проверки детских баз отдыха.
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