По приглашению первой леди Зимбабве страну посетила представительная белорусская делегация - как это было в специальном репортаже

Общность взглядов на развитие, будущее для народов, процветание и диалог на равных. У Беларуси и Зимбабве больше общего, чем может показаться на первый взгляд! В момент, когда за Африку и ее ресурсы идет мировая борьба, белорусское государство протягивает руку помощи с технологиями, знаниями, людьми с отрытым сердцем!

Эта республика и континент в целом легко могут стать драйверами мировой экономики. И в Зимбабве знают - в Беларуси у них друзья!

За такой короткий срок с момента знакомства лидеров отношения государств набрали хороший темп! И сотрудничество уже измеряется не одним-двумя, а десятками направлений! В продвижении инициатив (в гуманитарной сфере, экономике, медицине) ярко прослеживается и женская рука. По приглашению первой леди Зимбабве страну посетила представительная белорусская делегация.