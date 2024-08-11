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По приглашению первой леди Зимбабве страну посетила представительная белорусская делегация - как это было в специальном репортаже
Общность взглядов на развитие, будущее для народов, процветание и диалог на равных. У Беларуси и Зимбабве больше общего, чем может показаться на первый взгляд! В момент, когда за Африку и ее ресурсы идет мировая борьба, белорусское государство протягивает руку помощи с технологиями, знаниями, людьми с отрытым сердцем!
Эта республика и континент в целом легко могут стать драйверами мировой экономики. И в Зимбабве знают - в Беларуси у них друзья!
За такой короткий срок с момента знакомства лидеров отношения государств набрали хороший темп! И сотрудничество уже измеряется не одним-двумя, а десятками направлений! В продвижении инициатив (в гуманитарной сфере, экономике, медицине) ярко прослеживается и женская рука. По приглашению первой леди Зимбабве страну посетила представительная белорусская делегация.
Как изменилось за эти дни их восприятие Африки? С чем вернулись на родину? Смотрите в специальном репортаже сегодня вечером, 11 августа.
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