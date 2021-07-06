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По России прошелся разрушительный циклон
В Сочи устраняют последствия непогоды - за 12 часов в городе выпало более суточной нормы осадков. Из берегов вышли практически все реки в округе, разрушены дороги и пляжи. В Адлерском и Хостинском районах пострадали порядка 30 домов. Ветром повалены десятки деревьев, снесен мост, семь населенных пунктов остались без света. Под Туапсе сошел сель. Есть погибший, двое ранены.
Сильные дожди также в Краснодарском крае - в Славянском районе подтоплены сотни домов и приусадебных участков. На Урале в Свердловской области в воде оказались десятки придомовых участков. А в Абхазии более 150 жилых домов пострадало из-за урагана. Ветер сорвал крыши домов и вырвал с корнями около сотни деревьев, повреждены линии электропередачи и троллейбусная линия в Сухуми.
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