СМИ: потери от глобальной засухи составили $13,2 млрд

Серьезно пострадала Европа, подобных катаклизмов не случалось уже более 500 лет. Значительные потери понесли итальянские, французские и немецкие аграрии. Резко снизилась выработка электричества: в Германии - из-за обмеления рек, во Франции - из-за остановки АЭС, которые не могут работать при столь высокой температуре.

В восточной и северо-восточной Африке не менее 5 миллионов человек столкнулись с дефицитом продовольствия, причем едва ли не впервые мировое сообщество не нашло денег для помощи населению - у многих правительств и своих проблем не меньше.