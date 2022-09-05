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СМИ: потери от глобальной засухи составили $13,2 млрд

Финансовые итоги засухи сразу в нескольких сельскохозяйственных регионах планеты подвело японское издание Nikkei.Потери, по самым осторожным подсчетам, - 13 миллиардов 200 миллионов евро.

Серьезно пострадала Европа, подобных катаклизмов не случалось уже более 500 лет. Значительные потери понесли итальянские, французские и немецкие аграрии. Резко снизилась выработка электричества: в Германии - из-за обмеления рек, во Франции - из-за остановки АЭС, которые не могут работать при столь высокой температуре.

В восточной и северо-восточной Африке не менее 5 миллионов человек столкнулись с дефицитом продовольствия, причем едва ли не впервые мировое сообщество не нашло денег для помощи населению - у многих правительств и своих проблем не меньше.


Фото: pixabay.com