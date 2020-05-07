По скорости роста количества зараженных коронавирусом Россия обогнала все страны Европы

Россия обогнала все страны Европы по скорости роста количества зараженных COVID-19. И это несмотря на то что в стране уже пять недель действует карантин. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel. Только за прошлые сутки число новых заразившихся коронавирусом в России превысило 11 200 человек. Это своего рода рекорд. Последние несколько дней этот показатель был на уровне 10 000 ежедневно.