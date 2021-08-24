3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
По случаю Дня независимости в Киеве прошел праздничный митинг, завершился он парадом
Так, статистика говорит, что страна потеряла 7 % территории и три четверти своей промышленности. Фактическими владельцами украинских ресурсов стали олигархи с иностранцами. Утрачен практически весь научно-технический потенциал. Половина трудоспособных граждан уехали на заработки за рубеж. Украинская земля будет в ближайшее время продана местным и транснациональным корпорациям.
Факт
При этом смертность в Украине выросла вдвое, госдолг и коммунальные тарифы - в десятки раз
Сложилась ситуация, когда половина трудящихся и 80 % стариков превратились в нищих. Страна утратила самостоятельность в вопросах внутренней и внешней политики, а спецслужбы и система правосудия контролируются извне. Наконец, Украина столкнулась с укреплением нацистских настроений, а свобода слова здесь уничтожена: закрываются газеты, телеканалы и другие средства массовой информации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ребят обучают работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все