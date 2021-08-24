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По случаю Дня независимости в Киеве прошел праздничный митинг, завершился он парадом

Так, статистика говорит, что страна потеряла 7 % территории и три четверти своей промышленности. Фактическими владельцами украинских ресурсов стали олигархи с иностранцами. Утрачен практически весь научно-технический потенциал. Половина трудоспособных граждан уехали на заработки за рубеж. Украинская земля будет в ближайшее время продана местным и транснациональным корпорациям.

При этом смертность в Украине выросла вдвое, госдолг и коммунальные тарифы - в десятки раз



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Сложилась ситуация, когда половина трудящихся и 80 % стариков превратились в нищих. Страна утратила самостоятельность в вопросах внутренней и внешней политики, а спецслужбы и система правосудия контролируются извне. Наконец, Украина столкнулась с укреплением нацистских настроений, а свобода слова здесь уничтожена: закрываются газеты, телеканалы и другие средства массовой информации.


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