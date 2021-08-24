По случаю Дня независимости в Киеве прошел праздничный митинг, завершился он парадом

Так, статистика говорит, что страна потеряла 7 % территории и три четверти своей промышленности. Фактическими владельцами украинских ресурсов стали олигархи с иностранцами. Утрачен практически весь научно-технический потенциал. Половина трудоспособных граждан уехали на заработки за рубеж. Украинская земля будет в ближайшее время продана местным и транснациональным корпорациям.

