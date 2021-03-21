По странам Европы прокатились протесты коронаскептиков

Волна недовольства от ковид-ограничений все больше накрывает планету. Накануне по разным странам Европы прокатились протесты коронаскептиков. В Лондоне тысячи человек прошли маршем от Трафальгарской площади до Гайд-Парка. Полиция закрывать глаза на нарушение санитарных мер не стала. Начались задержания.





Демонстрация против ограничений в Швеции



Сотни протестующих собрались и в Стокгольме на демонстрацию. Против действующих в стране ограничений выступили и в Швеции. Сотни людей пришли на акцию в Стокгольме. Ждать ответа от полиции долго не пришлось.

