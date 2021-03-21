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По странам Европы прокатились протесты коронаскептиков

Волна недовольства от ковид-ограничений все больше накрывает планету. Накануне по разным странам Европы прокатились протесты коронаскептиков. В Лондоне тысячи человек прошли маршем от Трафальгарской площади до Гайд-Парка. Полиция закрывать глаза на нарушение санитарных мер не стала. Начались задержания.

Демонстрация против ограничений в Швеции


Сотни протестующих собрались и в Стокгольме на демонстрацию. Против действующих в стране ограничений выступили и в Швеции. Сотни людей пришли на акцию в Стокгольме. Ждать ответа от полиции долго не пришлось.

Известно как минимум о 15 задержанных. Напомним, накануне власти Швеции ввели запрет на массовые собрания, поездки и ограничили работу точек общественного питания. Протестующие называют сложившуюся ситуацию не иначе как диктатурой.

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