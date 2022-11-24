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По трубопроводу "Дружба" была приостановлена поставка нефти из Украины в Словакию

По трубопроводу "Дружба" была приостановлена поставка нефти из Украины в Словакию

Поставка нефти из Украины в Словакию по трубопроводу "Дружба" была приостановлена, сообщают РИА Новости со ссылкой на братиславский телеканал ТАЗ.

По информации телеканала, это произошло из-за перебоев электроэнергии в Украине. По данным чешского оператора МЕРО,поставки нефти уже возобновлены.


Фото: ТАСС/Александр Саверкин

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