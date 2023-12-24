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По улицам Мадрида проехались Санта-байкеры

Санта-байкеры проехались по улицам испанской столицы. Там состоялся рождественский костюмированный заезд с сотней мотоциклистов.

Мероприятие организовала Международная полицейская ассоциация. Преобразились не только сами испанские байкеры. Мотоциклы украсили гирляндами, мишурой и лентами. Некоторые из участников везли с собой рождественские подарки.

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