По улицам острова Пальма течет лава высотой в 6 метров

Проснувшийся на испанском острове Пальма вулкан уже уничтожил более 150 домов. Волна лавы высотой в 6 метров течет по улицам со скоростью 700 метров в час, продвигаясь в сторону моря. Из опасной зоны эвакуировано около 6 тысяч человек - туристов и местных жителей. О пострадавших не сообщается.



Происходящее напоминает кадры из фильма-катастрофы - раскаленная лава затапливает бассейн, обращая воду в пар. В последний раз вулкан на Пальме извергался в 1971 году.



На Сицилии вновь напомнил о себе вулкан Этна. Лавовый фонтан поднялся на высоту 9 тысяч метров, а из-за облака пепла на острове объявлено красное предупреждение о полетах. На данный момент международный аэропорт города Катания продолжает работать в обычном режиме.