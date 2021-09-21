3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
По улицам острова Пальма течет лава высотой в 6 метров
Проснувшийся на испанском острове Пальма вулкан уже уничтожил более 150 домов. Волна лавы высотой в 6 метров течет по улицам со скоростью 700 метров в час, продвигаясь в сторону моря. Из опасной зоны эвакуировано около 6 тысяч человек - туристов и местных жителей. О пострадавших не сообщается.
Происходящее напоминает кадры из фильма-катастрофы - раскаленная лава затапливает бассейн, обращая воду в пар. В последний раз вулкан на Пальме извергался в 1971 году.
На Сицилии вновь напомнил о себе вулкан Этна. Лавовый фонтан поднялся на высоту 9 тысяч метров, а из-за облака пепла на острове объявлено красное предупреждение о полетах. На данный момент международный аэропорт города Катания продолжает работать в обычном режиме.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов