В Литве царит паника, которая заставляет граждан вооружаться чем придется. В последние несколько дней по Вильнюсу прокатилась волна грабежей, изнасилований, избиений, жертвами которых были школьники. Полиция так до сих пор и не отыскала виновников этих преступлений. Родители нашли единственный способ решения проблемы - самозащита.