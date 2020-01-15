ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

В Ираке этой ночью подверглась ракетной атаке военная база, используемая США. По данным некоторых СМИ, по военным объектам было выпущено 8 ракет из систем залпового огня, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, остальные - в ее окрестностях. Не менее трех иракцев ранены. Военные США не пострадали,заявили в штабе. Объекту нанесен материальный урон. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все