По всему миру на забастовку вышли сотрудники Google

Они выступают против политики компании в отношении топ-менеджеров, обвиненных в сексуальных домогательствах. Накануне были опубликованы результаты расследования, согласно которому ряд уволенных за это руководителей получил крупные компенсации - более 90 миллионов долларов. Гендиректор корпорации разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что никто из уволенных не получал выплат. Кроме того, руководство компании обещало пересмотреть кадровую политику.