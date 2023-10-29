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По всему миру продолжаются массовые митинги за мир на Ближнем Востоке

По всему миру продолжаются массовые митинги за мир на Ближнем Востоке. Против обстрелов Газы выступили в Берлине и Мюнхене, Барселоне и Вене. В Париже демонстрация была запрещена, но люди все равно собрались на площади Республики. В Риме для участия в шествии демонстранты приехали со всех уголков Италии. Масштабные шествия прошли в Сиднее, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

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