По всему миру продолжаются массовые митинги за мир на Ближнем Востоке. Против обстрелов Газы выступили в Берлине и Мюнхене, Барселоне и Вене. В Париже демонстрация была запрещена, но люди все равно собрались на площади Республики. В Риме для участия в шествии демонстранты приехали со всех уголков Италии. Масштабные шествия прошли в Сиднее, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.