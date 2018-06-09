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По югу Украины пронесся смерч

Это произошло при ясной и солнечной погоде, что не характерно для таких явлений. Видео удалось снять одному из местных жителей на камеру регистратора. В подписи к ролику указано, что стихия сломала небольшое дерево. Никто не пострадал. Атмосферный вихрь возник в районе трамвайной остановки и двигался по улице примерно минуту. На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.

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