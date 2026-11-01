Экзамен перед обществом не сдан. Экс-президент Сербии Александр Вучич, рассчитывавший стать премьер-министром и фактически продолжить руководство страной, остался без власти и переходит в ряды оппозиции. Впрочем, это поражение - вполне логичный результат. За два года студенческих протестов власти не смогли успокоить волнения в обществе ни путем диалога, ни подавления. В итоге изначально разрозненный молодежный бунт был взят под крыло противниками Вучича, которые очень умело направили гнев подрастающего поколения в политическое русло. Пока победивший «Студенческий список» сумел лишь добиться смены власти, но теперь его представителям предстоит сформировать правительство и согласовать общую программу. Однако с учетом того, что у вчерашних оппозиционеров до сих пор нет ни единого лидера, ни четкой стратегии, не факт, что с этой более сложной задачей они справятся успешно. О новой вехе в жизни Сербии - в рубрике "Полная Европа".

Сенсация парламентских выборов

Парламентские выборы в Сербии, на которые делал ставку Александр Вучич, обернулись для него и его коалиции настоящим кошмаром. Абсолютное большинство мест в сербском парламенте сенсационно завоевала вчерашняя темная лошадка - оппозиционное движение "Студенческий список".

Но по сути сокрушительное фиаско экс-президента, пытавшегося разыграть болгарский сценарий с пересаживанием в кресло премьера, имеет под собой вполне конкретные причины. Главная из них - двухлетний паралич власти перед лицом перманентных уличных протестов. Попытка Белграда усидеть на двух стульях - заигрывать с Брюсселем и одновременно стараться показать собственному народу, что власть не прогнулась под внешним давлением - привела к потере доверия как со стороны патриотического электората, так и со стороны прозападной молодежи.

"Да, я доволен результатами, но радоваться нужно только тогда, когда они официально вступят в должность и выполнят то, что обещали. А если они этого не сделают, мы должны снова подняться и точно так же их скинуть. Потому что больше никто не имеет права издеваться над сербским народом. Хватит, наше терпение лопнуло", - говорит житель Сербии.

Вучич признал поражение

Сам же Александр Вучич в ту провальную ночь вышел к прессе обескураженным. Он непривычно быстро признал поражение своей партии, однако уйти тихо сербский лидер не смог. В своем финальном обращении он обрушился с жесткой критикой на западные фонды, открыто приложившие руку к раскачке Белграда, и предрек Сербии скорый геополитический тупик.

Александр Вучич, экс-президент Сербии: "Да, мне это неприятно. И не из-за себя - мне неприятно из-за страны. Я знаю их как облупленных, лучше, чем кто-либо другой. И то, что они сейчас радуются… Ну, пускай празднуют еще месяц, думая, что так все и будет. Уже через полгода вы увидите, что никто больше не будет таким веселым и радостным. Всего через шесть месяцев, не дольше! И вы своими глазами увидите, как все то, о чем я вам говорил, начнет сбываться".

Эйфория победителей и "охота на ведьм"

И действительно, приход к власти новой молодой силы в Сербии начался ярко и, что называется, с огоньком. Наряду с бурным ликованием и празднованием в самом центре Белграда в других районах сербской столицы развернулась настоящая охота на ведьм. Опьяненные эйфорией сторонники "Студенческого списка" устроили массовое преследование активистов уже бывшей власти. Они также ворвались в Пионерский парк, известный под названием "Чациленд", уничтожив и сжигая все, что находилось на его территории. И самое поразительное, что местная полиция в происходящее предпочитала демонстративно не вмешиваться.

Досталось и местным СМИ. Одурманенные внезапно обрушившейся свободой люди, ведомые классической логикой из финала захаровского шедевра «Убить дракона», толпой ворвались в офисы центральных телеканалов. По мнению погромщиков, эти студии годами вещали исключительно в ангажированном, провластном ключе. Давление разъяренной толпы оказалось настолько сильным, что очередной плановый выпуск новостей в эфире общественного вещателя Воеводины - RTV - начался с шокирующего зрелища. Напуганный ведущий в прямом эфире был вынужден униженно извиняться перед нацией за якобы многолетнюю цензуру и искажение фактов.

Горан Эрор, ведущий новостей телеканала RTV (Сербия): "На протяжении многих лет общественный вещатель не выполнял свою главную функцию. Острые проблемы замалчивались, на них просто закрывали глаза, информация подавалась однобоко, а в репортажах полностью отсутствовал критический взгляд. Правильные вопросы либо не задавались вовремя, либо не задавались вовсе. И за это мы приносим своим зрителям глубочайшие извинения".

Впрочем, к сегодняшнему дню ситуация на улицах сербских городов более-менее устаканилась. И главный вопрос, который сейчас повис в воздухе, - что будет дальше? Вучич перед уходом громко хлопнул дверью, заявив, что новые министры от оппозиции уже к весне введут санкции против России под диктовку Брюсселя. Однако в самом "Студенческом списке" эти обвинения поспешили официально опровергнуть.

Йово Бакич, представитель движения "Студенческий список" (Сербия): "Мы уважаем Россию и как великую державу, и как нашего исторически важного партнера, а во многих случаях и защитника. Поэтому здесь никаких изменений не будет. Тем более мы сами пережили санкции ООН и прекрасно знаем, насколько это тяжело. Конечно, санкции маленькой Сербии никак бы не повлияли на Россию. Для самой России это ничего не значит, а вот для нас такой шаг имел бы негативное значение".

Не демонизировать новую власть раньше времени

Возможно, не стоит демонизировать новую сербскую власть раньше времени. Конечно, никто не сомневается, что Брюссель и американские демократы приложили свои лапы к тому, чтобы Вучич остался в политическом прошлом. Но это совершенно не значит, что теперь Белград пойдет на поводу у Запада. И первый звоночек прозвучал со страниц Reuters. Агентство написало, что Сербия намерена прекратить экспорт оружия, которое ранее через третьи страны попадало в том числе в Украину. Немногим позже эта информация была переписана и фактически опровергнута, но подобные слухи не берутся из ниоткуда. Более того, вопрос Косово и Метохии тоже вряд ли кто-то собирается решать в пользу их независимости. А значит, ни о какой капитуляции Белграда перед Брюсселем не может идти и речи.

Впрочем, для начала самому "Студенческому списку" предстоит еще выбрать единого лидера и выработать общую программу, и сделать это может оказаться сложнее, чем победить на выборах.

Елена Гуськова, член Сената Республики Сербской, доктор исторических наук: "Мне кажется, сейчас одними из первых действий в парламенте после всех административных утрясок должна была бы быть постановка вопроса про Косово и Метохию, потому что во время Александра Вучича Косово и Метохия не были признаны независимыми. Но в то же время было принято несколько договоров, согласно которым фактически Косово стало независимым. Была создана граница, административные переходы, Белград согласился с тем, чтобы сербы там имели албанские паспорта. Но этот вопрос до сих пор не решен, во всяком случае не озвучен сербской стороной. И мне кажется, что постановка этого вопроса или непостановка в первые же дни, когда начнется работа, будет показателем той ориентации движения, о которой они заявляли: будет ли она национальной или все-таки полностью проевропейской".

Сербия и Беларусь: историческая солидарность

Ориентация будущих сербских властей, безусловно, важна и для Беларуси. Минск и Белград связывают глубокие исторические связи. Беларусь никогда не бросала сербский народ в беде. В 1999-м, пока весь западный мир трусливо молчал, а натовская авиация утюжила мирные кварталы, в самый разгар бомбардировок наш Президент совершил мужественный и смертельно опасный визит в Белград. Александр Лукашенко не испугался ракетных ударов и лично поддержал сербских братьев, продемонстрировав всему миру, что такое настоящая славянская солидарность. Все эти годы мы остаемся искренним и надежным партнером Сербии. И если новое правительство в Белграде прогнется под Запад, пойдет на разрыв этих связей и введение санкций, это станет не просто политической ошибкой - это станет настоящим предательством собственной истории, которое народ Сербии точно не простит.