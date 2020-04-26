Пандемия обостряет ситуацию из-за свернутых производств, оборванных цепочек поставок и не выплачиваемых зарплат. В ходе борьбы с коронавирусом возрастает протекционизм. А трансграничная, свободная торговля является обязательным условием продовольственной безопасности. Государствам необходимо срочно предпринимать меры. Победить коронавирус и не разориться. Сюжет Александры Пинчук.



Европейские страны выходят из карантина. Норвегия и Дания, где эпидемия COVID-19 оказалась ощутимо слабее, чем в Италии и Испании, уже открыли и школы, и детские сады. Их примеру вскоре последуют и Нидерланды - там начали открывать магазины.

В соседней Германии ограничительные меры не такие строгие. Многие предприятия успели вернуться к прежнему режиму работы. Правда, с одним условием - все сотрудники теперь обязаны носить маски. За этим строго следят работодатели.

Юг Европы сильнее всего пострадал от COVID-19. В Испании и Италии умерли десятки тысяч людей. Но и в обеих этих странах пик эпидемии уже пройден. Показатели смертности не такие высокие, как это было несколько недель назад. В Испании родителям с маленькими детьми разрешили выходить гулять на улицу.

Чехия стала первой страной Европейского союза, где был полностью снят общенациональный карантин. С пятницы граждане страны получили возможность выезжать за границу. Вскоре откроются чешские вузы.

Власти Швеции, где COVID-19 заразились почти 17 тысяч человек и где не внедряли жесткие карантинные ограничения, полагают, что Стокгольм прошел пик эпидемии. А в Польше уже в мае рассчитывают открыть гостиницы и другие места для ночлега. Со следующей недели смягчает карантин и разрешает открыться определенным видам бизнеса и некоторым учреждениям правительство Литвы. В стране с начала карантина было зафиксировано 30 тысяч новых безработных.





COVID-19 может стать сезонным

Италия тоже готовится к постепенной отмене карантинных мер. Впрочем, по словам экспертов, с окончанием нынешней эпидемии коронавирус никуда не исчезнет. И, судя по всему, станет сезонным наравне с гриппом. Так что все крупные лаборатории сейчас активно работают над вакциной против СОVID-19. Ученые говорят, что смогут использовать тип вакцин, которые вырабатывали для схожего коронавируса SARS-СoV. Он был выявлен в Азии 17 лет назад.

COVID-19 в Старом Свете сильнее всего ударил по домам престарелых. Именно на них в итоге пришлось около 50 % всех смертей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге. Медработники в таких центрах чаще всего перегружены работой. У них крайне мало средств, чтобы защитить себя от вируса, платят им мало.

COVID-19: выход из карантина

Карантин многим странам Европы обошелся недешево. ЕС выделяет 540 миллиардов евро на программу по восстановлению экономики. Правда, чтобы сформировать соответствующий фонд, государствам союза придется увеличить свои взносы в бюджет организации до 2 % ВВП. Реализация программы чрезвычайных экономических мер начнется 1 июня. Одна из главных целей - поддержка малого и среднего бизнеса. Средства также выделят на запуск промышленных предприятий, на защиту наиболее пострадавших от кризиса отраслей и социальных групп. К настоящему моменту на преодоление кризиса ЕС уже потратил около 3 с половиной триллионов евро.

В Дании на неделе открылись парикмахерские. В Копенгагене квартет вокалистов посвятил мини-концерт этому долгожданному событию.

В том, что вирус остановит иммунитет, а не указы правительства уверены в Израиле. Профессор Йорам Ласс убежден, что в первую очередь нужно изолировать пожилых людей, для которых коронавирус опасен, и оставить в покое остальное население, чтобы у него выработался коллективный иммунитет. Под давлением общественной истерии нельзя отступать от здравого смысла и убивать экономику.

Протесты против карантина

Последствия распространения коронавируса и связанные с ними ограничения в США все сильнее влияют на экономику. Каждый пятый в стране - безработный. Это уровень времен Великой депрессии. Чтобы избежать экономического коллапса, президент США Дональд Трамп призывает власти отдельных штатов как можно скорее позволить бизнесу функционировать. Протестами против карантина и локдауна охвачены многие штаты.

COVID-19: выбираем надежду