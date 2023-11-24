Победившая партия в Нидерландах требует выхода страны из ЕС, вице-спикер парламента Словакии убирает из кабинета флаг Евросоюза

Все больше людей разочаровываются современными идеями и поведением еврочиновников. Зафиксирован парад электоральных революций. На парламентских выборах в Нидерландах победила партия правых и требует выхода страны из ЕС. Беспокоит бесконтрольная миграция. Этот электоральный бунт - не первый в Европе. Ранее на местных выборах в ФРГ начала регулярно побеждать правая "Альтернатива для Германии". Евроскептики также взяли власть в Словакии.