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Победившая партия в Нидерландах требует выхода страны из ЕС, вице-спикер парламента Словакии убирает из кабинета флаг Евросоюза

Все больше людей разочаровываются современными идеями и поведением еврочиновников. Зафиксирован парад электоральных революций. На парламентских выборах в Нидерландах победила партия правых и требует выхода страны из ЕС. Беспокоит бесконтрольная миграция. Этот электоральный бунт - не первый в Европе. Ранее на местных выборах в ФРГ начала регулярно побеждать правая "Альтернатива для Германии". Евроскептики также взяли власть в Словакии.

Совершенно показательный эпизод. Вице-спикер словацкого парламента провел уборку в своем новом кабинете. Первым делом политик выбросил флаг Евросада.


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