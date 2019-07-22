Победу на парламентских выборах в Японии одержала правящая коалиция

Подводят итоги парламентских выборов и в Японии. Победу на них одержала правящая коалиция, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ. Она получила большинство мест в верхней палате парламента. В ходе голосования избирались 124 новых члена верхней палаты: 50 по партийным спискам и еще 74 - по мажоритарной системе. Явка избирателей, как сообщается, составила 48 %. По итогам выборов премьер-министр Японии заявил, что избиратели высказались за политическую стабильность.